Столичное речное пароходство продаст «яхту Сталина» за 20 млн руб.

Столичное речное пароходство нашло клиентов на теплоход «Максим Горький», известный также как «яхта Сталина», пишет «Коммерсантъ».

Столичное речное пароходство (МРП) намерено реализовать основанный в 1934 г теплоход «Максим Горький», одним из претендентов на судно является Азербайджанское каспийское морское пароходство.

По утверждению гендиректора МРП, кроме азербайджанской компании на теплоход претендует администрация Нижнего Новгорода.

Азербайджан может расположить на теплоходе музей морского флота, пишет Коммерсант.

В Азербайджане хотят сделать на теплоходе музей морского флота, для Нижнего Новгорода, по утверждению директора, это «знаковое судно» — в нынешнем году отмечается 150-летие уроженца города Максима Горького.

По имеющейся достоверной информации источников издания, теплоход планируется реализовать приблизительно за 20 млн руб.

Как следует из информации на сайте «Мостурфлота», входящего в группу МРП, теплоход «Максим Горький» был сконструирован в Нижнем Новгороде по указанию И. В. Сталина и спущен на воду в 1934 г на заводе «Красное Сормово». Для города, по мнению Анисимова, «Максим Горький» — «знаковое судно», так как оно сооружено на местных верфях, а в 2018 г отмечается 150 лет со дня рождения писателя. Документальных подтверждений, что Максим Горький ходил на одноименном теплоходе, также не имеется. «Среди будущих покупателей называют Азербайджанское каспийское морское пароходство», — отмечает печатное издание ссылаясь на источники. По мнению профессионала, в итоге цена может оказаться и ниже 20 млн руб., так как для МРП целью продажи судна является избавление от регулярно генерирующего убытки актива. Об этом информирует «Коммерсантъ» ссылаясь на источники на рынке и подтверждение гендиректора МРП Константина Анисимова. Теплоход мог развивать скорость свыше 30 км/ч. Судно даже получило от корреспондентов название «яхта Сталина». В 1950-е годы теплоход обслуживал делегации госструктур, рабочих и творческих коллективов, а кроме этого возил пассажиров на подмосковные пляжи.

В давно минувшем 2003 году на теплоходе заменили двигатели, навигационное оборудование и механизмы, отремонтировали корпус и провели реставрацию внутренних помещений. Затем «Максим Горький» употреблялся как банкетное и прогулочное судно (130 пассажиров, 19 членов экипажа), а с минувшего года - как ресторан. В разные годы на данной яхте отдыхали остальные советские начальники Вячеслав Молотов, Никита Хрущев и Леонид Брежнев.