Сутки в АТО: боевики опять нарушают перемирие, ранены двое бойцов ВСУ

За сутки зафиксировано 6 обстрелов позиций ВСУ. В результате обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Российско-оккупационные группировки продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и обстреливать из запрещенных минскими соглашениями минометов оборонительные укрепления Вооруженных Сил Украины», — сказано в сообщении.

На Луганском направлении НВФ вели огонь по позициям сил АТО возле Новолуганского. Обстрелам из гранатометов подверглись опорные пункты наших воинов в районе населенных пунктов Гладосово, Луганское и Троицкое.

На Донецком направлении, в светлое время суток, противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. Также неподалеку Каменки, украинских защитников обстреливал вражеский снайпер.

«В целом, за минувшие сутки зафиксировано 6 обстрелов опорных пунктов Вооруженных Сил Украины. В двух случаях украинские защитники были вынуждены открывать огонь с вооружения не запрещенного минскими договоренностями. В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Их оперативно доставили в военно-медицинских учреждений и оказана необходимая врачебная помощь», — говорится в сообщении штаба.