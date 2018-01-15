Сутки в АТО: боевики продолжили кровавый беспредел, есть раненые

Террористы продолжают нарушать условия «новогоднего» перемирия и регулярно обстреливают позиции ВСУ на Донбассе. В воскресенье, 14 января боевики 6 раз нарушали режим тишины. В результате вражеских обстрелов ранения получили две украинских военных, погибших нет. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook.На Луганском направлении оккупанты били из минометов и БМП по позициям ВСУ в районе Новолуганского. Неспокойно также было вблизи Троицкого, Луганского и Гладосово.На Донецком направлении российско-террористические войска совершили ряд вооруженных провокаций в районе Авдеевки и Камянки.Силы АТО несколько раз вынуждены были открывать огонь. Кроме того, украинские военные ликвидировали вражеский беспилотник.