Тымчук: В «ДНР» прислали «пушечное мясо» из России

На территории «ДНР» из России прибыли партии российских наемников на доукомплектование.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что в общей сложности речь идет о двух партиях численностью 120 человек каждая.

Тымчук добавил: «Производят впечатление исключительно гражданских людей, без военной подготовки — очевидно, не прошедших даже курс базовой подготовки в „ростовских лагерях“, многим „за 40“. Прибывших наемников заставляют подписать „контракт на прохождение воинской службы“ в оккупационных войсках».