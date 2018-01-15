Ученые пообещали оживить замороженные трупы в ближайшие 10 лет

В США ученые из Мичиганского Института Крионики заявили, в ближайшие 10 лет появятся первые люди, чьи замороженные тела будут возвращены к жизни.

Сейчас в мире известно о 350 людях, подвергшихся замораживанию. Президент института Деннис Ковальски отметил, что уже в следующей декаде ученые смогут вернуть к жизни один из трупов, замороженных с помощью физики низких температур.

Ранее, Ковальски сам заявил о намерении заморозить всю свою семью и заплатил за это 140 000 долл. Так, он, его 49-летняя жена Мария и их три сына будут храниться после своей смерти в чане жидкого азота.

Сообщается, что процесс замораживания должен начинаться сразу после смерти пациента, чтобы предотвратить повреждения мозга, применяя средства, доступные в России, США и Португали

По информации, во время процедуры тело охлаждают в ледяной бане, чтобы постепенно уменьшать температуру. После этого, эксперты сливают кровь и заменяют ее на антифриз, чтобы остановить появление в организме вредных кристаллов льда.

В Мичиганском институте уже записано около 2000 людей, которые хотят быть замороженными после смерти. На данный момент фирма заморозила 160 пациентов в специальных средствах с раствором азота.

По словам, Ковальски время, когда первый пациент будет реанимирован также зависит от развития современной медицины.

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