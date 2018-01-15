Украина возобновила выплату пенсий в Травневом и Гладосово

В поселках Травневое и Гладосово Донецкой области, которые в конце ноября 2017 года вернулись под контроль украинской власти, полностью возобновили выплату пенсий.

Председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский сообщил: «Всю накопленную задолженность с пенсий люди получили до нового года, и в дальнейшем начисление и выплата им пенсий осуществляется в штатном режиме».

При этом по информации главного Управления ПФ в Донецкой области, в Гладосово украинскую пенсию получают 15 пенсионеров, в Травневом — 45.