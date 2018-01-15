Как уже сообщал ОМСКРЕГИОН, с 15 января этого 2018-ого первым заместителем председателя руководства Омской области назначен Валерий Бойко, в полномочия которого входит общее курирование деятельности Кабмина, включая других зампредов. 37-летний экономист работал депутатом Государственной думы шестого созыва от партии «Справедливая Россия».

Дмитрий Ушаков приехал в Омск вместе с Александром Бурковым осенью 2017-ого года.

Первым заместителем председателя руководства Омской области стал Валерий Бойко, заместителем — Дмитрий Ушаков. С сегодняшнего дня Ушаков приступает к своим обязанностям уже в качестве заместителя руководителя региона. Он исполнял обязанности советника губернатора. Как отмечает pr-служба регионального руководства, Ушаков будет заниматься экономическим блоком, в который входят: министерство экономики, министерство имущественных отношений, министерство финансов, региональная энергетическая комиссия, главное управление контрактной системы. Напомним, до назначения Валерий Бойко работал генеральным директором ЗАО «ГК „Титан“, был депутатом Законодательного Собрания области».