В дипломатическом районе Кабула упали две ракеты

В дипломатическом районе Кабула взорвались две ракеты.

По данным СМИ, ракеты упали недалеко от посольства Канады сразу после отъезда делегации Совбеза ООН. Отмечается, что в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Сообщается, что во время визита дипломатов в Кабуле были перекрыты основные автодороги в целях безопасности. Район Вазир Акбар-Ха, в котором упали ракеты, был закрыт во время пребывания членов Совбеза ООН.

Также, есть данные, что одна из ракет попала в здание посольства Индии в Кабуле, причинив ему незначительный ущерб. При этом никто из сотрудников не пострадал.

На данный момент ни одна из террористических группировок в Афганистане не взяла на себя ответственность за ракетную атаку.

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