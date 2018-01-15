В этом 2018-ом году в аэропорту Казани раскрываются 4 новых рейса

Так, с 15 января стартовали полеты по маршруту Казань — Пермь — Усинск.

Татарстанский авиакомпания открывает в 2015 г. 4 новых направления. Рейсы будут выполняться также на постоянной основе с частотой один раз в неделю по средам. Рейсы по маршруту Нижний Новгород — Казань — Сыктывкар — Казань раскроются 17 января и будут выполняться каждую среду.

Также с 17 января вводится рейс по маршруту Самара — Казань — Сыктывкар — Казань — Нижний Новгород.

Для граждан Самарской области открыли новое авианаправление по субсидируемому маршруту Самара — Казань — Сыктывкар — Казань — Нижний Новгород. «Рейсы по маршруту Самара — Казань — Сыктывкар — Казань — Нижний Новгород будут выполняться с 21 января один раз в неделю по воскресеньям», — сообщается в заявлении.