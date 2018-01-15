В «ЛНР» боевики оборудуют пулеметные позиции из-за «наступления ВСУ»

Боевики ОРЛО активно оборудуют пулеметные позиции из-за предстоящего «наступления ВСУ».

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук отметил: «Стахановская группировка оккупантов также продолжает активную подготовку к „отражению готовящегося наступления ВСУ“. В районе Первомайска, а именно высоты 270,4 и западнее жд станции Теплогорск, оккупанты активно роют траншеи, оборудуют пулеметные позиции и укрытия для техники и огневых средств, готовя Первомайск к обороне с разных направлений».