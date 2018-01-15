В Лондоне скончалась вокалистка легендарной группы The Cranberries

Сегодня в Лондоне неожиданно скончалась солистка группы The Cranberries Долорес О’Риордан.

В сообщении государственной телерадиокомпании Ирландии заявили, что смерть наступила неожиданно для всех. Это произошло в Лондоне, куда певица отправилась вместе с группой для записи новой песни. Ей было 46 лет.

Представитель О’Риордан сообщает: «Члены семьи разбиты этой новостью и попросили оставить их в покое в этот сложный момент».

Издание The Irish Sun сообщает, официальные представители пока не разглашают подробности ее неожиданной и внезапной смерти.

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