В Лондоне скончалась вокалистка легендарной группы The Cranberries

Сегодня в Лондоне неожиданно скончалась солистка группы The Cranberries Долорес О’Риордан.
В сообщении государственной телерадиокомпании Ирландии заявили, что смерть наступила неожиданно для всех. Это произошло в Лондоне, куда певица отправилась вместе с группой для записи новой песни. Ей было 46 лет.
Представитель О’Риордан сообщает: «Члены семьи разбиты этой новостью и попросили оставить их в покое в этот сложный момент».
Издание The Irish Sun сообщает, официальные представители пока не разглашают подробности ее неожиданной и внезапной смерти.
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