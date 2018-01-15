В оккупированной Горловке 16-летних парней ставят на воинский учет

В оккупированной Горловке 16-летних парней начали ставить на воинский учет.

Местный «военком» заявил, что на днях начаты мероприятия по постановке на учет горловчан 2001 года рождения. Он подчеркнул: «С 09.01.2018 г. в Отделе военного комиссариата по городу Горловка проходят мероприятия, связанные с первоначальной постановкой на воинский учет граждан 2001 года рождения. Постановке на воинский учет подлежат все граждане мужского пола в год достижения ими 17 летнего возраста, постоянно или временно проживающие на территории города Горловка».

Кроме того, на «воинский учет» будут ставить и мужчин старшего возраста, которые ранее избежали этого.