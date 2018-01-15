В ОРДО зафиксировано движение 14 грузовиков со снарядами РСЗО

В Донецкой области зафиксировано движение 14 машин со снарядами к РСЗО.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщает: «Оккупанты уже без всяких мер маскировки перебрасывают по трассе Н-21 в сторону Макеевки и Донецка «Уралами» 122-мм НУРС-ы к РСЗО БМ-21 «Град».

По его словам, реактивные снаряды к РСЗО боевики даже не прикрывают брезентом или тентом. Так, за 4 часа зафиксировано 14 машин с реактивными снарядами, прошедших по трассе партиями по 3–4 единицы. Данные боеприпасы прибывают со стороны Снежного, где осуществляется их перегрузка с транспорта, прибывшего из России.