В ОРЛО намерены перевести все школы на раздельное обучение

Оккупанты «ЛНР» планируют постепенно вводить систему раздельного обучения в школах оккупированной части Луганщины.

Представительница «минобразования „ЛНР“» Людмила Алексеева сообщила, что такой метод российского ученого-офтальмолога Владимира Базарного уже практикуется в двух школах оккупированного Луганска, также, «за» введение данной программы обучения уже выступили несколько школ и детских садов.

Она отметила: «Второе столетие это существует, значит, ему быть. У нас уже столько накопленного опыта есть, изданных монографий. Поэтому экспериментом назвать это нельзя. Это внедрение методики».

Она добавила, что кроме 17-й и 30-й школы Луганска уже поступили заявки на введение раздельного обучения еще в семи образовательных учреждениях.

Отмечается, что метод Базарного используется с 1989 года и, кроме отдельных классов для мальчиков и девочек, подразумевает физические упражнения во время общеобразовательных предметов, занятия стоя за партой и письмо перьевой ручкой.