В Перми неизвестные напали на школу

В Перми на местную школу № 127 напали неизвестные. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно информации, которая пока не получила подтверждения, в помещение школы ворвались двое мужчин в масках.

Министерство территориальной безопасности края заявило, что пострадали пятеро учеников и учитель.

Телеканал РЕН сообщает, что в школе начался пожар. По данным журналистов, мужчины были вооружены ножами.

Как отмечает РБК, пострадали учитель и ученики 4Б класса, учащихся эвакуировали в ближайший торговый центр.

О задержании нападавших пока ничего не известно.