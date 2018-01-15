В Перми неизвестные напали с ножами на школьников

Неизвестные напали с ножами на школьников в Перми. Об этом пишет РИА «Новости».

По предварительной информации, инцидент произошел в школе № 127 города Пермь. Восемь детей и учительница пострадали от ножевых ранений. Им оказывается медицинская помощь.

В настоящее время подозреваемые задержаны, все обстоятельства произошедшего выясняются. На месте инцидента находятся машины скорой помощи, полиция и власти города.

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