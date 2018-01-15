В РАН спрогнозировали рост цен на нефть

В ближайшие три года цены на нефть будут увеличиваться, считают эксперты РАН. Об этом пишет газета «Известия».

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По прогнозам РАН, цены будут постепенно расти от $60 за баррель в 2018 году до $67 в 2020-м. К стабилизации цены на нефть способствовала сделка ОПЕК+, считают эксперты.

Она также сбалансировала спрос и предложение на рынке. В настоящее время цена нефти находится вблизи $70 за баррель.

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