В Севастополе на боевое дежурство заступили боевые расчеты С-400 «Триумф»

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» из состава зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в Севастополе.

Командующий армией генерал-лейтенант Виктор Севостьянов вручил приказ о заступлении командиру зенитно-ракетного полка.

В ходе выполнения боевой задачи по охране воздушного пространства Крымского полуострова боевые расчёты ЗРК С-400 «Триумф» осуществили выдвижение на позиции, развёрнули пусковые установки, осуществили топопривязку и ориентирование комплекса на местности, начали обнаружение и отслеживание целей.

Аналогичный комплекс заступил на боевое дежурство в Крыму (Феодосия) в январе 2017 года.

Справочно:

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.