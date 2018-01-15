В Украине успешно испытали модернизированный ЗРК «Печора»

Украинская компания «Радионикс» и государственное конструкторское бюро «Луч» успешно провели пуски ракет из модернизированного ЗРК C-125 М «Печора».

Пресс-служба бюро сообщает, что во время испытания из модернизированного зенитно-ракетного комплекса была запущена ракета 5В27Д-М2 с активной радиолокационной головкой самонаведения.

В бюро добавили: «На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, такой полет ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М».

По информации, дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами составляет 40 км, максимальная высота зоны поражения — 25 км.