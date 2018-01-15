В ЦИК назвали наибольшее число претендентов на президентских выборах

По ее словам, в избирательном бюллетене 18 марта будет не не менее 19 фамилий претендентов.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что список претендентов на пост президента России будет ограничен, информирует «Российский Диалог» ссылаясь на РИА. Фоном обычного бумажного бюллетеня будет сетка зеленого цвета.

«На сегодняшний день, если говорить о максимальном и минимальном размерах бюллетеня». Информацию о претендентах на президентский пост напечатают темным цветом на русском языке.

Максимальный размер бюллетеня для голосования на выборах В. В. Путина не превысит 2-х листов формата А4 и сумеет вместить 19 претендентов.

Она сказал, что 16 января ЦИК будет рассматривать вопросы о регистрации уполномоченных представителей 3-х партий, которые заключительными выдвинули собственных претендентов.