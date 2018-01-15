«Власти» «ДНР объяснили как звонить с «Феникса» в Украину

Оккупационная «власть» «ДНР» заявили, что для абонентов оператора боевиков «Феникс» доступна возможность совершать звонки на номера украинских мобильных операторов.

«Министр связи ДНР» Виктор Яценко отмечает: «Коммутация на Украину крайне сложна, и тот тариф, который есть у нас, он крайне не удовлетворяет. Но это единственная возможность, чтобы наши граждане, которые нуждаются в экстренной связи с операторами Украины, могли совершить звонок».

По его словам, возможность осуществлять звонки на номера украинских операторов связи была возобновлена 12 января 2018 года. При этом стоимость одной минуты разговора составляет 10 рублей.

Яценко добавил: «По факту, мы сейчас терминируем из европейской страны в Украину. Отсюда и цена. Напрямую Украина нас не пускает».