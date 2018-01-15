Vodafone: «СЦКК рассматривает наше обращение о доступе. Ждем.»

СЦКК принял к рассмотрению обращение мобильного оператора Vodafone о доступе к поврежденному кабелю, из-за которого пропала связь на территории ОРДЛО.

Начальник отдела связи с общественностью компании Vodafone Виктория Рубан сообщила: «Буквально несколько часов назад СЦКК сообщил нам, что наше обращение взято в работу. Ждем. Ситуацию можно решить, если нам обеспечат физический доступ к кабелю хотя бы в серой зоне. Если нашим бригадам будет обеспечен более-менее безопасный доступ, то мы сможем отремонтировать кабель и это решит проблему со связью если не для всех абонентов, то для большей их части».

Также, в компании подчеркнули, что не имеют прямых контактов с боевиками: «Мы обращаемся к украинской власти, потому что мы украинская компания и действуем по украинским законам».