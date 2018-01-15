Возле блокпостов «ДНР» скончались два человека: появились детали

Вчера в районах КПВВ под оккупированными Донецком и Горловкой во время пересечения линии соприкосновения на территории ОРДО скончались двое местных жителей.

В пресс-службе «МЧС ДНР» сообщают: «Четырнадцатого января в 10:00 в Петровском районе Донецка по пути пешего следования от нулевого поста к району автозаправки „Гамалия“ — скончался мужчина 1945 года рождения, житель Донецка».

Вторая смерть произошла под оккупированной Горловкой. Оккупанты отмечают, что вблизи КПВВ «Майорск» скончался житель оккупированного Алчевска 1952 года рождения. В настоящее время причины смерти обоих устанавливаются