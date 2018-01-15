Возлюбленная британского политика Генри Болтона позволила себе расистские высказывания в адрес Меган Маркл

Меган Маркл
Возлюбленная британского политика Генри Болтона 25-летняя модель Джо Марни, видимо, не входит в число поклонниц невесты принца Гарри. Девушка позволила себе весьма резкие высказывания в адрес 36-летней Меган Маркл. Она назвала актрису "черной американкой" и заявила, что Меган "испортит королевскую семью своим именем". Кроме того, она сказала, что Маркл буквально "помешана на расовой принадлежности". Но едва ли не самым оскорбительным стало ее замечание, что у невесты принца Гарри "крошечный мозг", а ее актерский талант и вовсе под большим вопросом.
Она глупая никчемная актриса,
— заявила возлюбленная Болтона.
Когда Марни назвали расисткой, в свое оправдание она ответила следующее:
Не хочу, чтобы представители других расовых принадлежностей и культур вторгались в нашу собственную культуру. И это совсем не означает, что я расистка,
— заключила она.
Вскоре Марни, конечно, принесла извинения, добавив при этом, что ее не так поняли:
Приношу извинения за мои сообщения, которые шокировали общественность. Но все эти цитаты были вырваны из контекста,
— добавила она.
Разумеется, такие высказывания не остались незамеченными. После того как история была обнародована, модель исключили из партии независимости Соединенного Королевства.
Сама же Меган, напомним, своим происхождением гордится и даже написала эссе о расизме, рассказав, с какими трудностями ей пришлось столкнуться в жизни из-за своего цвета кожи.