В Пермском крае похолодает до -30

Синоптики связывают существенное похолодание с вторжением арктического антициклона. По предварительным имеющимся данным ГИС-центра ПГНИУ, в южных районах температура опустилась до -35 градусов, в Перми до — 30 градусов.

В Прикамье столбик термометра опустился ниже отметки 20 градусов. Предварительно, 2-ая половина следующей недели будет малооблачной и морозной с температурным фоном -15…-22°. Повышение температуры будет более приметным по северу края. В Перми минимальная температура может опуститься до -30°, а по краю — до -27…-33°. Уже в начале рабочей недели по северу Прикамья потеплеет до -3°, а по югу до -5…-8°. -12°. По южной части края ночью будет около -20 градусов, по юго-востоку до -25 градусов и ниже. -20 градусов, днем с повышением температуры до -7.

В воскресенье, 14 января, на север региона придет потепление.