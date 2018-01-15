Заработали сайт и публичная приемная кандидата в президенты В. Путина

Сайт был оплачен из средств предвыборного фонда, обозначил Кондрашов.

Сайт был оплачен из средств предвыборного фонда.

Интернет-сайт работает с 15 января.

Жители Российской Федерации смогут задавать вопросы и получать консультации о предстоящих выборах руководителя государства по телефону предвыборного штаба кандидата в президенты страны, поведал секретарь штаба Андрей Кондрашов.

Концепцию сайта разработали силами информационного блока штаба. Об этом, как сообщает РИА «Новости», проинформировал секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов.

Разработала сайт студия Notamedia, которая, как подчеркнули в предвыборном штабе, имеет немалый опыт в сфере web-технологий.

На сайте есть несколько разделов, в том числе список доверенных лиц кандидата, его автобиография.

Об этом сказал секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов.