«Жители Крыма неполноценны»: Собчак сделала неожиданное заявление

Кандидат на пост президента России на предстоящих выборах, телеведущая Ксения Собчак заявила об ущемлении жителей оккупированного Крыма в правах и возможностях.

Так, Собчак отметила, что, несмотря на обещание властей РФ сделать Крым частью большой страны, полуостров постепенно приходит в запустение, его жителям недоступны многие блага цивилизации. Собчак заявила: «Мы же сами говорим, что Крым — часть России. Но почему на территории Крыма, за который вы так ратуете, нет ни одного отделения Сбербанка? Почему эти люди не могут выезжать за границу? Почему в Крыму не проводится ни один матч чемпионата мира по футболу? Потому что туда никто не приедет. Потому что Сбербанк оштрафуют».

При этом она добавила, что хотела бы изменить данную ситуацию: «Я хочу, чтобы они были частью большой страны и полноценными жителями. Сейчас жители Крыма неполноценны по отношению к миру. Я против этого».