Жители Литвы назвали самые коррумпированные партии

Участники социологического опроса, проведенного компанией Baltijos tyrimai, самыми коррумпированными политическими организациями страны назвали Партию труда и Движение либералов.

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Самый плохой результат у Партии труда, созданной в 2003 году бизнесменом русского происхождения Виктором Успасских, — ее считают коррумпированной 22% респондентов. Против этой партии в СМИ и с трибун велась активная борьба с момента ее создания. Несмотря на это она долгое время была лидером парламентских выборов. В конце концов создателя обвинили в финансовых нарушениях в политической организации, оштрафовали его с соратниками, он покинул пост председателя, и на последних выборах в сейм эта политическая организация не попала в парламент. Ей и бывшему заместителю Успасских, бывшему вице-спикеру сейма Витаутасу Гапшису кроме того предъявлены обвинения в политической коррупции.

Такое же обвинение предъявлено и Движению либералов, чей теперь уже бывший лидер Элигиюс Масюдис обвиняется в получении взятки за продвижение интересов крупного литовского концерна. Еще несколько видных деятелей партии — под таким же подозрением. Движению либералов дали негативную оценку 16% участников опроса. 11% респондентов считают, что вообще все партии Литвы коррумпированы, а 0,1% уверены, будто коррумпированных политических организаций в Литве нет.

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