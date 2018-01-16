Аболс: переход на игру в три звена помог "Ладе" победить "Барыс"

ТОЛЬЯТТИ, 16 янв - РИА Новости, Евгений Чурилин. Переход на игру в три звена по ходу третьего периода помог "Ладе" одержать победу над астанинским "Барысом", заявил главный тренер тольяттинского клуба Артис Аболс.

Во вторник "Лада" одержала победу над "Барысом" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. "Лада" проигрывала по ходу третьего периода, но смогла отыграться и вырвала победу в овертайме.

"Была волнообразная игра в нашем исполнении. Вроде как бы неплохой первый период, тем не менее, я ребятам сказал в перерыве, что счет хороший, но качество игры нужно улучшать. В начале второго периода играли еще более или менее, но потом и в начале третьего "Барыс" втянул нас в свою игру, мы сбились на индивидуальные действия, пошли потери в средней зоне, мы плохо выходили (из обороны в атаку). Все выглядело очень нехорошо", - заявил Аболс.

"По ходу третьего периода перекроили тройки, начали играть в три звена, что-то начало получаться. Хорошо, что нашли способ выиграть игру, пусть и в овертайме", - продолжил тренер.

"Лада" занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков в 51 матче.