"Адмирал" победил "Локомотив" в первом матче под руководством Леонтьева

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Хоккеисты владивостокского "Адмирала" одержали победу над ярославским "Локомотивом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в Ярославле во вторник, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Иван Глазков (47-я минута), Иван Мищенко (50) и Кирилл Воронин (60). У "Локомотива" отличился Брэндон Козун (43).

Ранее во вторник "Адмирал" лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ после того, как новосибирская "Сибирь" обыграла екатеринбургский "Автомобилист" (4:1).

В воскресенье пост главного тренера "Адмирала" покинул Андрей Разин, исполняющим обязанности главного тренера команды стал Олег Леонтьев.

"Локомотив" 18 января на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью", а "Адмирал", одержавший 4-ю победу подряд, в тот же день в гостях встретится с санкт-петербургским СКА.