Александр Задойнов не дал Элине Камирен разрешения на вывоз их дочери в Штаты

В конце января я улетаю в Лос-Анджелес. Это поездка по работе. Пробуду в Америке не меньше месяца. К сожалению, по вине Задойнова, лечу я без ребенка - он просто-напросто не дал мне разрешения на вывоз Александры в Штаты. Разговор о том, что хочу показать малышке Америку, я заводила еще в прошлом году, когда летала в Нью-Йорк. Такое чувство, что если у него нет денег на Америку, никто не должен туда ехать, в том числе и ребенок - позагорать на солнышке и поплавать в океане. Какая-то элементарная зависть.