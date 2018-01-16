В конце января я улетаю в Лос-Анджелес. Это поездка по работе. Пробуду в Америке не меньше месяца. К сожалению, по вине Задойнова, лечу я без ребенка - он просто-напросто не дал мне разрешения на вывоз Александры в Штаты. Разговор о том, что хочу показать малышке Америку, я заводила еще в прошлом году, когда летала в Нью-Йорк. Такое чувство, что если у него нет денег на Америку, никто не должен туда ехать, в том числе и ребенок - позагорать на солнышке и поплавать в океане. Какая-то элементарная зависть.
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Новости » Шоу-бизнес » Александр Задойнов не дал Элине Камирен разрешения на вывоз их дочери в Штаты
Александр Задойнов не дал Элине Камирен разрешения на вывоз их дочери в Штаты
Добавлено: 16 янв 2018 в 09:44, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 16 янв 2018 в 09:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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