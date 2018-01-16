Это при условии, что арендатор выберет объекты по средней цене на рынке.

На аренду обыкновенной «однушки» за 11,7 тысяч руб. будет уходить 29% от ежемесячного заработка одного работающего красноярца, а на «двушку» за 15,7 тысяч потребуется 40% от заработной платы. А вот в соседних городах, например, в Новосибирске, цены заметно выше, хотя заработная плата ниже. Выяснилось, что по аренде Красноярск ближе всего к Тюмени.

Специалисты интернет ресурса N1.RU провели исследование, в котором рассмотрели цены на аренду жилья в сибирских городах. А в Новосибирске, невзирая на то, что заработной платы ниже, цены на аренду выше. «Ближе всего они находятся к Екатеринбургу», — объясняет управляющий пресс-центра N1.RU Анастасия Гринева.

До этого эксперты подсчитывали доступность покупки жилья, также опираясь на данные статистиков о средних заработках в регионе. В данном рейтинге Новосибирск также занял предпоследнее место, обогнав только Барнаул.