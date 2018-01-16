Автомобили Tesla будут понимать голосовые команды владельца

Глава Tesla Илон Маск рассказал в «Твиттере», что электромобили его компании скоро будут управляться с помощью голоса водителя.

«Конечно, вы сможете делать что угодно через голосовые команды. Инженеры, отвечающие за ПО, прямо сейчас работают над расширением функциональности Tesla Model 3. Обновление придет в ближайшее время вместе с расширением возможностей авто», — написал изобретатель.

Маск заявил, что его инженеры прямо сейчас работают над новой прошивкой автомобиля и в ближайшее время компания выпустит обновление. Ожидается, что первым авто, которое получит управление голосом, станет Tesla Model 3.