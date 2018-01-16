Бананососы: русские курсанты сняли провокационный голый клип

Клип на песню Satisfaction неоднократно становился объектом пародий, в одном из видео вместо девушек снимались мужчины-рабочие.

Курсанты Ульяновского лётного училища сняли эротический клип на хит итальянского диджея Бенни Бенасси Satisfaction, передает телеграм-канал Mash. Танец в нижнем белье и фуражках вызвал непонимание пользователей.

Молодые люди танцуют в пародийных БДСМ-костюмах с фуражками на голове, выполняя однотипные действия. На момент публикации новости ролик просмотрели не менее 1400 пользователей. В качестве фоновой композиции они выбрали популярную песню «Satisfaction» в исполнении Бенни Бенасси.

Отдельный комплимент педагогам будущих летчиков по физвоспитанию. Один из блогеров пригрозил отправить видео в ректорат образовательного учреждения.

Глава организационно-воспитательного отдела УИГА Петр Тимофеев прокомментировал ситуацию. Все молодые люди позируют в нем в одних трусах.

По последней имеющейся информации некоторых СМИ, курсанты училища были отчислены после съемок данного клипа.