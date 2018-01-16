Боевики «ДНР» не гарантируют безопасность для ремонта кабеля Vodafone

Представители «ДНР» по-прежнему не предоставили гарантий безопасности для начала ремонтных работ по восстановлению поврежденного оборудования мобильного оператора «Vodafone».

В штабе АТО надеются на содействие миссии ОБСЕ. В штабе добавили, что украинская сторона выполнила все процедурные шаги по обеспечению начала работ и предоставила необходимые гарантии безопасности.

Также, там добавили: «Вместе с тем, процесс решения этой проблемы с стороны ОРДО находится на „нулевом“ уровне: гарантии безопасности со стороны НВФ ОРДО, необходимые на время проведения ремонтных работ, отсутствуют».

Представители штаба добавили, что украинская сторона из 27 заявок на проведение ремонтно-восстановительных робот на объектах инфраструктуры Донецкой области согласовала уже 20 заявок, в то время, как в ОРДО согласовали лишь одну.

Штаб АТО добавил: «Украинская сторона СЦКК надеется, что при содействии СММ ОБСЕ все же удастся начать работы по восстановлению поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone Украина, что позволит гражданам Украины, которые вынуждены находиться на временно неподконтрольной правительству Украины территории, в ближайшее время услышать голоса родных и близких».