Данилюк намерен поднять вопрос об увольнении Насирова

На заседании Кабмина министр финансов Украины Александр Данилюк поднимет вопрос об увольнении председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Об этом министр сообщил в своем Facebook.

Он отметил, что уже почти год с момента отстранения Насиров остается формальным главой ведомства.

«Вместе с тем, уволить Насирова может только Кабмин. Минфин уже давно обратился в Кабмин об увольнении Романа Насирова, но соответствующего решения не было. Поэтому в эту среду буду поднимать этот вопрос на заседании правительства. Мы, как правительство, отвечаем перед украинским народом, должны быть примером и строго соблюдать законодательство. Надеюсь на поддержку коллег», — заявил Данилюк.