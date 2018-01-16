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Диктатуру доллара на нефть задавят Россия и США


Добавлено: 16 янв 2018 в 09:00, Категория: Политика
Диктатуру доллара на нефть задавят Россия и США

Недавно российское правительство объявило, что выпустит государственные облигации на сумму около 1 млрд долларов, но выраженные не в долларах США, как в большинстве случаев, а в китайских юанях. 1 млрд долларов может показаться не очень большой суммой по сравнению с общей задолженностью правительства США в размере 1 трлн долларов США или американским федеральным долгом, превышающим 20 трлн долларов США. Это тест, проводимый правительствами РФ и КНР с потенциалом государственного финансирования инфраструктуры и других проектов, не зависящих от долларового риска санкций финансового Казначейства США.

Российский долг и китайский юань

По результату суверенного дефолта в августе 1998 года, инициированного Западом, российские государственные финансы пришли к дефолту. Сейчас размер государственного долга России является самым низким по сравнению с любой крупной промышленной страной и составляет всего лишь 10,6% ВВП за текущий год. Это позволило России не только противостоять санкциям в финансовой войне с США, продолжающейся с 2014 года, но и позволило начать более плотное взаиможействие с КНР.

Сейчас, как сообщается, Министерство финансов России планирует первую продажу российского долга в форме облигаций, выраженных в валюте китайского юаня. Размер первого предложения, тестирование рынка, составит 6 млрд юаней или чуть менее 1 млрд долларов. Продажа осуществляется государственным российским Газпромбанком, Банком Китая и крупнейшим государственным банком Китая - Промышленно-коммерческим банком Китая. Этот шаг двух стран важен еще больше в контексте того, что Казначейство США изучает потенциальные последствия введенных санкций, сосредоточенных на российских нефтегазовых проектах, включая государственный суверенный долг России, в рамках своей санкционной войны. Новые облигации, номинированные в юанях, будут продаваться на Московской бирже инвесторам из континентального Китая, а также международным и российским заемщикам по привлекательным процентным ставкам.

Действующие западные санкции, а также угроза введения новых санкций, заставляют Россию и Китай еще больше сотрудничать в отношении создания подлинной альтернативы долларовой системе. Предложения по долговым обязательствам России номинированных в юанях, также значительно повысят стремление Китая утвердить свою валюту в качестве международной.

Китай и нефтеюань

Меры, направленные на начало выдачи российского государственного долга в юанях, сопровождаются еще одним крупным событием: 13 декабря китайские регуляторы завершили окончательное тестирование системы запуска контрактов на фьючерсы по нефти в юанях, которые будет продаваться на Шанхайской фьючерсной бирже. Последствия этого событие чрезвычайно велики.

Китай является крупнейшей в мире страной-импортером нефти. Контроль финансовых рынков фьючерсов на нефть до сих пор был строго охраняемой вотчиной банков Уолл-стрит, Нью-Йоркской и Лондонской фьючерсных бирж. Появление Шанхая в качестве крупного нефтеюаневого фьючерсного центра может значительно ослабить господство доллара в торговле нефтью.

После нефтяного шока 1970-х годов и повышения цены на нефть в странах ОПЕК на 400%, Вашингтон смог создать ситуацию, когда самый ценный товар мировой торговли – нефть – стал продаваться только в долларах США. В декабре 1974 года Казначейство США подписало в Эр-Рияде секретное соглашение с валютным агентством Саудовской Аравии с целью «установить новые отношения через Федеральный резервный банк Нью-Йорка с операцией заимствования Казначейства США», чтобы оплачивать госдолг США излишками нефтедолларов.

Саудовская Аравия согласилась обеспечить продажу нефти ОПЕК в долларах США в обмен на продажи американской военной техники (купленной за доллары) и гарантию защиты от возможного нападения на Израиль. Это было началом того, что тогдашний госсекретарь США Генри Киссинджер назвал созданием нефтяного доллара. В настоящее время только два лидера страны экспорта нефти, Саддам Хусейн и Каддафи в Ливии пытались изменить сложившуюся систему и продать нефть за евро или золотые динары. Теперь Китай бросает вызов нефтедолларовой системе с нефтеюанем.

Разница между Саддамом Хусейном или Каддафи заключается в том, что гораздо более влиятельные страны - Россия и Иран, с неявной поддержкой Китая, сотрудничают, чтобы уйти от долларовой зависимости, что вызвано давлением на эти страны со стороны США. Это гораздо более сложная задача для доллара США, чем та, что создали Ирак или Ливия.

Контракт на фьючерсы в китайский юанях теперь позволит торговым партнерам Китая платить золотом или конвертировать юань в золото без необходимости хранить деньги в китайских активах или превращать их в доллары США. Нефтяные экспортеры, такие как Россия или Иран, или Венесуэла, могут избежать американских санкций, отказываясь от нефтяных сделок в долларах. В сентябре прошлого года Венесуэла отреагировала на санкции США, приказав государственной нефтяной компании и трейдерам заключить контракты на продажу нефти в евро.

Золото для нефти?

Шанхайская международная биржа энергии в скором времени запустит свои фьючерсные контракты на нефть, выраженные в юанях. Фьючерсный контракт на Шанхайской международной энергетической бирже укрепит процесс продажи нефти в Китай и пойдет на пользу юаню. Это также позволит другим производителям нефти по всему миру продавать свою нефть за юани. Фьючерсный контракт на сырую нефть станет первым товарным контрактом в Китае открытым для иностранных инвестиционных фондов, торговых домов и нефтяных компаний. Обход торговли в долларах США может позволить, например, экспортерам нефти, таким как Россия и Иран, обойти санкции США.

Чтобы сделать предложение более привлекательным, Китай связал фьючерсный контракт на сырую нефть с возможностью эффективно конвертировать юань в физическое золото через золотые биржи в Шанхае и Гонконге. По словам директора Центра глобализации и модернизации в Институте внешней экономики и торговли Китая Ван Цзимина, возможность конвертации фьючерсов на нефть юаней в золото даст китайским фьючерсам конкурентное преимущество по сравнению с промежуточными ориентирами Brent и West Texas Intermediate.

Теперь Россия, Иран, или другие производители нефти могут продавать нефть Китаю за юань или рубли, полностью обходя доллар. Сдвиг должен состояться в ближайшие недели, когда будет подписан официальный контракт на фьючерсы в юанях. Далее в октябре Китай и Россия запустят так называемую систему оплаты (PVP) для операций обмена китайского юаня и российского рубля, что снизит расчетный риск для нефти и других сделок.

Уильям Энгдаль

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Добавлено: 16 янв 2018 в 09:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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