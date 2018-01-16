«ДНР»: Закон о реинтеграции Донбасса «навредит» урегулированию конфликта

В «ДНР» заявили, что принятие законопроекта о реинтграции Донбассе может навредить мирному урегулированию конфликта.

«И. о. главы „МИД ДНР“» Наталья Никонорова заявила, что данный документ противоречит Минским соглашениям. По ее словам, в нем содержатся «скорее положения о намерениях развязать полноценные военные действия».

Никанорова добавила: «Даже в его названии теперь уже звучит не „реинтеграция“ Донбасса, как это было в изначальной версии законопроекта, а словосочетание „возобновление суверенитета“, что также не свидетельствует о стремлении украинских властей мирно урегулировать ситуацию».