Джейн Фонда рассказала, что перенесла операцию по удалению раковой опухоли на лице

Джейн Фонда

80-летняя актриса Джейн Фонда, рассказавшая в одном из ток-шоу в Нью-Йорке о четвертом сезоне сериала "Грейс и Фрэнки" (Grace and Frankie), в котором она играет одну из главных ролей, поведала, что недавно перенесла операцию по удалению раковой опухоли на губе:

Хочу объяснить, почему на моей губе пластырь. У меня была раковая опухоль. Я думала, что к моей встрече с вами все пройдет и я смогу его снять. Все в порядке. Обычно я так, конечно, не хожу,

— рассказала она.

Лили Томлин и Джейн Фонда

В своем Instagram на днях актриса опубликовала снимок, где она запечатлена вместе с коллегой по съемочной площадке Лили Томлин. На фото Фонда прикрывает рот своей рукой.

Лили Томлин и Джейн Фонда

Я нашла отличный способ скрыть бинты на моих губах,

— написала она.

Недавно актриса стала героиней радиоинтервью, в котором рассказала о борьбе с болезнью:

Послушайте, мир буквально разваливается. Что такое моя губа по сравнению с этим?

— отшутилась она.

Это уже не первая перенесенная актрисой операция. Несколько лет назад ей диагностировали рак молочной железы, а в 2010 году ей удалили опухоль из груди.

Это был отличный тест. Я всегда говорила, что не боюсь смерти. Мне кажется, я стала частью многомиллионной семьи женщин, которые тоже через это прошли,— заявляла она ранее в интервью Опре Уинфри.

Джейн Фонда