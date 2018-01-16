Джокович победил Янга на старте Открытого чемпионата Австралии по теннису

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Серб Новак Джокович вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне.

Во вторник в матче первого круга сербский теннисист, 14-й номер посева, в трех сетах победил американца Дональда Янга – 6:1, 6:2, 6:4. Поединок продолжался почти два часа.

В следующем раунде Джокович, шестикратный победитель Australian Open, сыграет с сильнейшим в противостоянии между французом Гаэлем Монфисом и испанцем Хауме Мунаром, пробившемся в основную сетку турнира через квалификацию.