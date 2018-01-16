Эрдоган объявил о готовности убить «силы безопасности границы» в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о намерении убить «силы безопасности границы», создаваемые США на севере Сирии, информирует РИА Новости.

«США признали, что создают террористическую армию вдоль наших границ», — цитирует новостное агентство слова Эрдогана, опубликованные в его официальном твиттере. Задача вооруженных сил страны — «задушить эту армию, пока она не родилась».

Эрдоган обозначил, что если штатская сторона хочет наладить с «этими дикими существами» сотрудничество, то это ее дело, но Турция не даст возможность этого.

Эрдоган рекомендовал никому не становиться на пути Анкары в борьбе против террористов, «в противоположном случае Турция не отвечает за вполне возможные последствия».

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара завершила подготовку к новейшей «антитеррористической операции», и выразил уверенность в том, что вооруженные силы Турции «быстро закроют тему Африна и Манбиджа» — крупных городов на севере сирийской провинции Алеппо, расположившихся под контролем курдских формирований. Турция также раздражена из-за поддержки, которую США продолжают предоставлять сирийским курдским силам, составляющим основу СДС.

Он добавил, что войсковая операция в приграничных территориях с участием турецкой армии может начаться в любой момент. Эрдоган проинформировал, что она «может начаться в любую минуту». Уберите флаги собственных стран из районов дислокации террористов, пока нам не довелось передать их вам лично.

Так называемая армия по защите границ Сирии, которая будет подготовлена США, будет «уничтожена еще до появления».

После объявления Вашингтона о том, что он несомненно поможет сирийским курдам сделать «силы безопасности границы» численностью по меньшей мере 30 тыс. человек, Турция стала стягивать войска на границу с Сирией.

«Это 30-тысячное формирование, которое планирует сделать Вашингтон, должно называться „армией вероломных предателей“, — обозначил турецкий глава».

— Нашей целью является разрушение данной террористической армии еще до ее появления. С данной целью коалиция работает с Сирийскими демократическими силами (СДС). Он обозначил также, что США отправили в Сирию для поддержки YPG около 5 тыс. фургонов и около 2 тыс. самолетов с оружием. Планируется расположить курдские подразделения на севере Сирии, а арабские — вдоль долины Евфрата и у границы с Ираком.