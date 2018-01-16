Французы требуют от Российской Федерации вернуть 53 млрд евро «царского долга»

В интернациональную федеративную ассоциацию держателей русских займов обратились около 400 тыс. жителей Франции. Об этом сообщило Radio France Internationale (RFI).

«В течение следующих 30 лет французские вкладчики инвестируют в этот проект в целом 15 млрд франков, что эквивалентно 53 млрд евро в теперешней валюте».

В итоге ленинского декрета сотни тыс. держателей русских ценных бумаг были разорены. Возмещения списанной задолженности сейчас требуют потомки держателей долговых бумаг. Но держатели долговых бумаг не считают вопрос решенным, так как «Россия не объявляла себя банкротом» и «госдолг не имеет срока давности», проинформировал президент ассоциации Эрик Санитас. Впоследствии, Франция отказалась от взыскания долговых требований, получив около 400 млн долларов от Виктора Черномырдина. Как информирует RT, идет речь о сумме приблизительно в 30 млрд евро. Необходимо бы нам гораздо меньше долги прощать и побольше забытые требовать. Что там с золотом за Аляску?

«Не хотят репарации за сожжённую Наполеоном российскую столицу выплатить?»

Невзирая на то, что Российская Федерация и Франция заключили соглашение, по которому долги времен царской империи были признаны закрытыми, наследники пострадавших инвесторов считают, что вопрос всё еще актуален и планируют получит долг. В нее входит около 400 тыс. человек. «Думаю, и наш народ должен считать решение Александра I ничтожным», — пишет a_klunya. «Вернуть не хотят?» — спрашивает caith_sith. Еще в 1997, при Борисе Ельцине было подписано соответствующее соглашение.

Но ровно сто лет назад, в середине зимы 1918 году по указу Владимира Ленина эти долги были списаны. Все вопросы с долгом русской империи перед Францией до этого уже были урегулированы на межгосударственном уровне, и их пересмотр только создаст взрывоопасный случай, отмечает доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Он заострил внимание на еще одном моменте: займы создавались в конце XIX века, а деньги должны были пойти на улучшение инфраструктуры на западных рубежах царской РФ - на территории сегодняшней Польши, стран Балтии и Финляндии, которые сегодня являются самостоятельными государствами.