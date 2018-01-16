Где в Донецке есть связь Vodafone? Дончане ищут, как позвонить родным

Чтобы получить возможность дозвониться своим близким, жители временно оккупированного Донецка готовы выезжать в отдаленные районы, чтобы «поймать» связь Vodafone. Об этом дончане пишут в социальных сетях.

По их словам, сейчас в основном связь есть в западной части города, однако она очень прерывистая, и чтобы получить возможность дозвониться, нужно действовать осторожно. Некоторым приходится методично обходить весь район, чтобы поймать хотя бы несколько отметок о сигнале. «Сейчас бегала по микрорайону, ловила связь. Со стороны это выглядело так, как будто у женщины поехала крыша. Но исходя из реалий жизни в дыре, я вообще не парюсь по этому поводу», — написала дончанка.

В данный момент Vodafone можно «поймать»:

В Петровском районе города: «#Донецк #Петровка #Тихий #Vodafone работает, НО возле окна. В квартире ноль. Пришли заново настройки. Показует сеть Vodafone UA|MTS UKR. Похоже с #Марьинка сигнал», — пишут пользователи. «На тихом даже счет смогла проверить», — добавил другой автор.В части Киевского района. «Только что прошел звонок из Болгарии в Киевский, Гладковка. Но потом сбросился», — сообщают местные жители.Частично на Текстильщике — там связь крайне неустойчивая и практически сразу после появления пропадает.

Связи нет в Кировском, Ленинском, Калининском, Буденновском, Пролетарском, Ворошиловском районе. Практически повсеместно ее нет и в Куйбышевском районе города. «только что был в кировском районе на соколе — сигнала нет вообще, то есть ни одной палки в уровне сигнала. Вчера еще были. Сегодня — „сигнала сотовой сети нет“. Такие дела», — написал один из местных жителей.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.

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