Генсек ООН назвал мир в Донбассе одним из приоритетов года

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что урегулирование конфликтов в Европе, включая и войну в Донбассе, является одним из приоритетов деятельности ООН в текущем году.

Так, он отметил: «Необходимо выйти из паралича, который позволяет европейским конфликтам продолжаться, а также переходить в замороженное состояние. Опираясь на опыт двух мировых войн и учитывая ресурсы и мощности, доступные в Европе, нет оправдания существованию конфликтов в регионе».

По его словам, урегулирование этих ситуаций в различных частях Европы «требует предотвращения опасного роста национализма и активизации соответствующих инициатив касательно посредничества». Также, он подчеркнул, что речь идет «в том числе о „нормандском формате“ и Трехсторонней контактной группе по Восточной Украине, Минской группе ОБСЕ по вопросам Нагорного Карабаха, Женевских международных дискуссиях касательно Грузии и формате „5 + 2“ по вопросам Приднестровского урегулирования».