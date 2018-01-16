«Их там нет»: путинские якуты-наемники «засветились» на Донбассе (ФОТО)

На временно оккупированной территории Донецкой области заметили российских наемников, прибывших из далекой Якутии.На фото, которое опубликовал новостной сайт "Диалог.ua" видно, как якуты-наемники позируют на фоне жилого здания и бронетехники.Фотография была сделана вблизи Горловки и Енакиево, которые сейчас находятся под контролем пророссийских террористов.Также известно, что путинские воины приехали освобождать Донбасс от бандеровцев из далекой Хандыга (бывший распределительный пункт ГУЛАГ - прим. Ред.).