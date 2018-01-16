Ирек Ялалов: Мы организовали реверсивное движение на мосту через белоснежную

На утреннем оперативном совещании Ирек Ялалов снова поднял вопрос о состоянии «старого» моста через белоснежную.

Мэр попросил городских жителей с осмыслением отнестись к ситуации и пообещал, что с течением времени она разрешится. Он сказал, что вчера выезжал к мосту с главым госавтоинспектором республики, решение о реверсивном движении было принято по результатам встречи. В итоге решено было организовать реверсивное движение на новом мосту. У нас уже есть такой опыт: при ремонте старого моста применялась такая схема.

По утверждению сити-менеджера, ситуация по бетону резко ухудшилась в связи с погодными условиями. В данный момент руководство ищет финансирование. Такие же проблемы вскоре появятся на шакшинском мосту и старом затонском мосту. Попрошу автомобилистов отнестись с осмыслением. Прошу подготовить проекты реконструкции этих мостов.

Ирек Ялалов также проинформировал, что в ближайшие 10-15 лет такую работу придётся провести на старом Затонском и Шакшинском мостах.