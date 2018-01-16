Капитану Nautilus предъявлены официальные обвинения в убийстве Ким Валль

Капитану частной подводной лодки Nautilus Петеру Мадсену предъявлены официальные обвинения в убийстве журналистки Ким Валль. Об этом сообщил прокурор Яков Бух-Эпсен, передает Aftonbladet.

Мадсену предъявлены обвинения в сексуальных преступлениях, убийстве и надругательстве над мертвым телом. По мнению прокурора, характер травм Вааль служат доказательством обвинения в сексуальном насилии. Он также полагает, что Мадсен перерезал Валль горло или задушил ее. Суд по делу об убийстве журналистки назначен на 8 марта.

Ранее сообщалось, что Мадсен признался в расчленении журналистки Валль.

Фото: Aftonbladet