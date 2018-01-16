В сет выложили архивное видео из старого терминала ДАП, снятое его защитниками в ноябре 2014 года.

Боец 79-й аэромобильной бригады, «киборг» Виталий Горкун сообщил: «242 дня продолжалась оборона донецкого аэропорта… Данное видео снято мной в ноябре 2014 года в старом терминале, после ночного артобстрела 152-мм САУ, который длился более трех часов. Вечером из терминала уйдет группа „Правого сектора“, в ту ночь оборону останется держать 16 десантников и „Зуб“, на вечер следующего дня придет подмога из 93-й».

Горкун добавил: «Вечная память тем, кто ушел в последний бой и не вернулся… Люди выдержали, не выдержал бетон».

Embedded video for «Киборг» опубликовал в сети уникальное видео из Донецкого аэропорта

Видео: