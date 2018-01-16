Комплексная группа ВДВ проводит рекогносцировку маршрута первого сверхдальнего лыжного перехода десантников

Комплексная группа специалистов Воздушно-десантных войск проводит рекогносцировку основных контрольных точек сверхдальнего лыжного перехода десантников для определения наиболее сложных участков маршрутов с целью безопасного преодоления препятствий его участниками.

Сначала группа обследует переходы через реки, водоемы, горные массивы, населенные пункты, автомобильные и железные дороги федерального и местного значения, а затем проведет общую проверку маршрутов, состояние снежного и ледяных покровов.

Специалисты ВДВ совместно с метеорологами в рамках рекогносцировки проведут оценку скорости увеличения снежного покрова или таяния снега на период проведения сверхдальнего лыжного перехода.

Окончание рекогносцировочных мероприятий запланировано на конец января 2018 года.

В феврале 2018 года десантники планируют осуществить первый в истории Воздушно-десантных войск сверхдальний лыжный переход на расстояние свыше 7500 километров. Общественно-значимое мероприятие Воздушно-десантных войск будет посвящено 100-летию образования Рязанского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.