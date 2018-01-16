«Контрольное оповещение»: В «ДНР» прокомментировали рассылку повесток

Боевики «ДНР» заявили, что «распространяемые в интернете слухи о готовящейся в ДНР мобилизации не соответствуют действительности».

«Военный комиссар ДНР» Александр Мальковский заявил, что «военкоматы проводят плановые мероприятия по проверке граждан, находящихся в запасе».

Мальковский добавил: «Повестки рассылаются для контрольного оповещения. Это штатная плановая процедура, мобилизации в республике нет. Уточняются документы воинского учета, состояние здоровья граждан».

При этом он отметил, что «такая процедура проводится в ДНР ежегодно», подчеркнув, что «до начала военных действий в Донбассе военкоматы также регулярно проверяли запасников».